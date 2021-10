Operaio precipita da ponteggio e muore a Lavarone: secondo infortunio in due giorni in Trentino

Lavarone (Trento) – Un operaio è morto venerdì mattina precipitando dal ponteggio di un cantiere edile nei pressi di Lavarone, in Trentino. L’incidente è avvenuto nella frazione Bertoldi.

La vittima è un uno straniero di 61 anni. Vano l’intervento dei soccorritori del ‘118’ e dell’elicottero: l’uomo è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Un’indagine è stata aperta dall’Ispettorato del lavoro di Trento.

In breve

Elisoccorso mobilitato verso le 13 anche a Primiero con il supporto dei vigili del fuoco di zona. Soccorsa una giovane di 21 anni residente a Mezzano, per una caduta da cavallo lungo un sentiero in zona “Osne”. Ha riportato vari politraumi ed è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice giallo.