Operaio muore travolto da un tronco in Alto Adige

A Manteva, nel comune di San Vigilio di Marebbe

Bolzano – La vittima dell’incidente sul lavoro che si è verificato verso le 9.40 a Manteva, nel comune di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, è un operaio bosniaco classe 1969.

L’uomo è stato travolto da un pezzo di tronco d’albero che si è improvvisamente spezzato in due mentre era impegnato nel taglio della legna. L’uomo, che lavorava per conto di una ditta austriaca, è morto sul colpo. Sul posto il Soccorso alpino, i carabinieri ed i vigili del fuoco volontari, oltre che l’elicottero Pelikan 3.

In breve

Grave incidente boschivo sabato sera verso le 17 anche nella zona di passo Brocon in Trentino. Per cause in corso di accertamento, durante alcuni lavori boschivi, è rimasto ferito un uomo di 44 anni. E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Valsugana.