Operaio ferito nel cantiere del nuovo depuratore a Besenello

Trasportato all’ospedale S.Chiara di Trento

Trento – Un operaio è rimasto ferito mercoledì mattina nel cantiere del nuovo depuratore a Besenello. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto per alcuni metri in uno scavo.

Dopo i primi soccorsi, il ferito è stato trasportato con l’ambulanza del ‘118’ in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale S.Chiara di Trento. Rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati avviati dai carabinieri e dagli ispettori del lavoro.