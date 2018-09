Only The Brave 2018, A Primiero Vigili del fuoco in gara per la sicurezza

Connect on Linked in

Si tratta di una manifestazione dove circa 300 vigili del fuoco si sfideranno su due prove indossando la divisa e l’autorespiratore

Mezzano (Trento) – La prova City, alla portata di tutti, è caratterizzata da un percorso cittadino che si snoda nelle canisele del centro storico di Mezzano. Questa prova parte alle ore 16.00.

La prova Strong, estremamente dura, è costituita da un tracciato che porta i concorrenti dall’abitato di Mezzano fino alla località San Giovanni, percorrendo, attraverso sentieri e strade di montagna, una distanza di 4.6km con un dislivello di 550m. Questa prova parte alle ore 18.45.

OTB City Oltre a OTB Strong, torna anche quest'anno OTB City Pubblicato da Only the Brave – 2018 su Giovedì 5 luglio 2018

La manifestazione

“In costante crescita – spiega Luigi Orler, comandante del Corpo dei Vigili del fuoco di Mezzano – , quest’anno vedrà al via Vigili del fuoco provenienti da Trentino, Alto Adige, Venezia, Grosseto, Vicenza, Pavia, Padova, Vercelli, Parma, Roma, Reggio Emilia, Verona, Valle d’Aosta, Piacenza, Bergamo, Belluno, Rovigo, Ravenna, Cuneo, Como, Svizzera e Slovenia.

Lo slogan della manifestazione, ormai per tutti conosciuta come OTB, recita : ‘la natura, come palestra di allenamento’ e riassume l’idea degli organizzatori volta a sfruttare questa prova per migliorare la preparazione fisica dei concorrenti e il loro rapporto con l’autorespiratore, strumento divenuto indispensabile per l’attività interventistica”.

Lo spettacolo e le molte iniziative collaterali, garantiranno un sabato di grande adrenalina a Primiero.