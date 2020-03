Oms: ‘In Italia possibile picco in settimana’. Sintomi febbrili per Capo Protezione civile Borrelli, videoconferenza Regione Veneto 25 marzo

Posted on

Il virus è estremamente contagioso, la vaccinazione è l’unico strumento per prevenire la malattia ed evitarne la diffusione Borgo Valsugana (Trento) – Nell’ultimo mese sono stati segnalati ai servizi di igiene pubblica della Valsugana alcuni casi di morbillo in giovani adulti non vaccinati per questa malattia. Sono stati allertati i medici di medicina generale e i […]