Omicidio Tirolo, un arresto in Francia

Un italiano di 41 anni è stato arrestato in Francia nel quadro delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un austriaco, trovato nel bagagliaio di un’automobile a Baumkirchen nella regione austriaca del Tirolo

Tirolo (Austria) – La notizia è stata diffusa dalla polizia austriaca. Come si è appreso, si tratterebbe di un pregiudicato, residente in Lombardia. L’italiano, del quale non sono state date le generalità, stava cercando di imbarcarsi per la Tunisia dal porto francese di Marsiglia.

Per l’omicidio le autorità austriache avevano spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di un italiano di 41 anni residente in Italia ma domiciliato in Austria. Vittima dell’omicidio Reinhard Stuefer, 47 anni, che lavorava nella filiale tirolese della Banca nazionale austriaca. Al centro dell’omicidio la compravendita di un’automobile sportiva, messa in vendita online.

E’ stata localizzata e sequestrata in Lombardia la seconda macchina dell’austriaco. Il 14 febbraio la vittima aveva appuntamento in Tirolo con l’italiano, per trattare la vendita di una Mitsubishi Evo usata.