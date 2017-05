Omicidio a Berlino, la vittima è un bolzanino di 34 anni

Uomo accoltellato sabato notte in un parco

Berlino (Germania) – E’ un italiano, un 34/enne di Bolzano, l’uomo ucciso la scorsa notte nel parco Friedrichshain di Berlino nel quartiere di Kreuzberg.

Il giovane è stato trovato da alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme. E’ stato accoltellato forse dopo aver subito una rapina.

Prima dell’arrivo dei soccorritori, a tentare di prestare aiuto alla vittima è stato anche un medico di passaggio. Le ferite si sono però rivelate troppo gravi. Indaga sul caso la polizia tedesca.

In breve

Scossa di terremoto in Alto Adige – Un terremoto è stato registrato nei pressi di Vipiteno, in Alto Adige, alle ore 12.52 di domenica. La scossa, di magnitudo 3,0 con epicentro in val di Vizze in una profondità di undici chilometri, non ha provocato danni, ma – come informa il Centro geofisico Zamg di Vienna – è stata avvertita nettamente anche in alcune zone dell’Austria, soprattutto in Tirolo.