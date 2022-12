Omicidio Agitu, confermata in appello condanna a reo confesso

Avvocato difesa, valuteremo eventuale ricorso in Cassazione. La Corte d’assise d’appello ha ribadito il verdetto emesso in primo grado. La difesa aveva tentato di far escludere la violenza sessuale

NordEst – La Corte d’assise d’appello di Trento ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e violenza sessuale a Suleiman Adams, il ghanese di 33 anni che il 29 dicembre del 2020 ha ucciso a Frassilongo, in Trentino, la pastora etiope di 42 anni Agitu Ideo Gudeta, simbolo dell’integrazione a livello locale. I giudici non hanno riconosciuto all’uomo, reo confesso, né le attenuanti generiche, né la derubricazione del reato di violenza sessuale a favore di quello di vilipendio di cadavere, come richiesto dall’avvocato della difesa, Nicola Zilio.

Lo scorso 14 febbraio, Adams è stato giudicato colpevole con rito abbreviato per i reati di omicidio volontario e violenza sessuale dal giudice Enrico Borrelli, con una pena di 15 anni e otto mesi di reclusione per omicidio volontario e di quattro anni e quattro mesi per violenza sessuale.

Il pubblico ministero aveva chiesto la pena complessiva di 19 anni e quattro mesi, mentre in appello la Procura generale ha chiesto la conferma della condanna stabilita in primo grado. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Andrea De Bertolini, che rappresenta i fratelli di Agitu, mentre Zilio, all’uscita dall’aula, ha dichiarato che attenderà il deposito delle motivazioni della sentenza per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.

In breve

Agenti della squadra mobile di Bolzano hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 26 anni ed un cittadino moldavo di 25 anni. I due sono stati fermati al casello di Bolzano sud. La perquisizione della loro auto ha portato al sequestro di 4,5 kg di hashish e di un etto di cocaina. Durante le successive perquisizioni nelle abitazioni dei due sono stati trovati, inoltre, altri 2 kg di hashish, 3 etti di marijuana ed oltre 2.500 euro.