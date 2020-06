Oltre il Coronavirus: riapre anche la materna del Vanoi (VIDEO)

Ha cinque anni e non vede l’ora di giocare assieme agli amici. Il piccolo Elia con il nonno è stato il primo mercoledì mattina alle 9 a varcare di nuovo la soglia della scuola dell’infanzia del Vanoi dopo una lunga chiusura imposta, come successo ovunque, dal Covid 19

Canal San Bovo (Trento) – A dare il benvenuto a lui e ad un’altra decina di bimbi che sono rientrati mercoledì, c’era anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accompagnato dal sindaco, Albert Rattin, con l’insegnante Vilma Ferrai e le colleghe.

La scuola dell’infanzia conta 33 iscritti nell’anno 19/20. Una decina sono invece i bambini che hanno accolto l’invito a ritornare a scuola da mercoledì 10 giugno.

“Crediamo – ha esordito il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – che questo sia un bel segnale per i bambini che ritornano ad una parvenza di normalità, dopo settimane di chiusura per loro e le famiglie che possono usufruire del servizio. Chi ha deciso di mandare i figli a scuola sa di farlo in sicurezza grazie alla collaborazione anche dei Comuni e quindi crediamo sia un messaggio di normalità che va dato alle famiglie”.

Dal canto suo il sindaco di Canal San Bovo, Albert Rattin ha detto che si tratta di “Un grande segnale di speranza e positività. È un piacere essere tra i primi a riaprire in Trentino. Il nostro polo è una realtà molto importante per il Vanoi ma anche per il vicino Primiero”.

I numeri della Materna

Nel 2009 si è registrato il numero massimo di bambini, con 44 iscrizioni da tutti i paesi della valle. Nel Vanoi, la materna è stata divisa in 2 aule con 5 bambini. Sono seguiti da 2 insegnanti che si alternano con 3 ore di compresenza su 7 ore di apertura da lunedì a venerdì. Attivati anche i servizi di trasporto dalle frazioni.

Le altre riaperture dopo Novaledo

Al termine della visita a scuola, il presidente della Provincia si è concesso anche una visita a Canal San Bovo, dove si è fermato per salutare alcune persone in centro prima di rientrare a Trento.