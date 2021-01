Oltre 800 decessi in Alto Adige, 6 nelle ultime ore. Aumentano sanitari pronti a vaccinarsi

In Alto Adige è stata superata la soglia degli 800 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti infatti altri sei casi

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.920 tamponi, registrando 325 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti 204 test antigenici positivi.

In quarantena si trovano 11.277 persone. E’ sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: 209 nei normali reparti, 151 nelle cliniche private e 23 in terapia intensiva.

Polemica sulle dosi inutilizzate

Fa discutere in Alto Adige il caso di quattro dosi di vaccino buttate perché gli addetti di una casa di riposo, che in un primo momento si erano prenotati, hanno cambiato idea e non si sono più fatti vaccinare. Il flaconcino era ormai scongelato.

“Purtroppo è vero, in così poco tempo non è stato possibile trovare rimedio”, dice il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer, sottolineando che si tratta di una struttura che non fa parte dell’Asl. Dopo una partenza un po’ a rilento e le polemiche per l’elevata percentuale di sanitari ‘obiettori’, “per fortuna ora cresce il numero dei dipendenti dell’Azienda sanitaria disposti a farsi vaccinare”, sottolinea Zerzer.