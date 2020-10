Oltre 4500 firme per liberare la Marmolada dalle strutture obsolete

Posted on

Uno in Val Rendena e uno a Cavalese Trento – Sono due gli interventi del servizio di elisoccorso nella prima notte dopo l’estensione del servizio sulle 24 ore. Alle 1.25 la centrale operativa di 118 Trentino emergenza ha inviato l’elicottero in Val Rendena per soccorrere una persona di 70 anni in arresto cardiocircolatorio. Il secondo […]