Oltre 4 chili di droga in un garage a Laives, 2 arresti

Operazione congiunta di carabinieri e polizia

Bolzano – Poliziotti e Carabinieri di Laives, Egna e Bolzano hanno arrestato una coppia di residenti a Laives, trovata in possesso di quasi cinque chilogrammi di droga, tra cocaina e hashish, e più di novemila euro in contanti. Le forze dell’ordine avevano ricevuto diverse segnalazioni di spaccio di droga a Laives nella zona della stazione ferroviaria.

Nel corso di servizi di osservazione, due carabinieri hanno notato la compagna convivente di un trentenne, una bolzanina 23enne incensurata, entrare in un garage. La singolarità è stata che il garage in questione non era il loro. La cosa ha fortemente insospettito i militari che sono intervenuti e l’hanno bloccata. Poco dopo è arrivato anche il compagno di lei che è stato intercettato e bloccato.

Sono arrivati sul posto anche i poliziotti della squadra mobile, avvisati dai carabinieri del Nucleo operativo di Egna dell’ingresso nel garage. Garage che nel frattempo si è scoperto essere stato affittato “in nero” dalla coppia. Militari e agenti si sono quindi messi a perquisire il locale e nascosti qui e là hanno iniziato a trovare panetti di cocaina e hashish.

Avevano sì pensato di trovare della droga, ma non potevano immaginare così tanta. In particolare hanno trovato poco più di 4,3 chilogrammi di cocaina suddivisi in tre pani grandi da più di un chilo ciascuno, sei panetti da un etto, uno da tre etti e quattro confezioni pronte da 23 grammi complessivi. Inoltre c’erano più di mezzo chilogrammo di hashish divisi in cinque panetti da poco più di un etto e un pezzo sfuso di 23 grammi.

Sono anche stati trovati più di novemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa dello spaccio di droga. Ora tutto lo stupefacente sarà analizzato dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per determinarne il livello di purezza e conseguentemente il numero di dosi ricavabili, che è nell’ ordine delle migliaia.