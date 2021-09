Oliver Skardy live a San Martino di Castrozza domenica 12 settembre dalle 19

Dopo il concerto dei giorni scorsi a Trento, Skardy torna a Primiero dove aveva già suonato nel passato con gli amici dei “Pitura Freska”

San Martino di Castrozza (Trento) – Aspettando il nuovo album in uscita il 24 settembre, Sir Oliver Skardy in Greatest Hits (ex Pitura Freska) riscalderà nei prossimi giorni l’atmosfera di San Martino di Castrozza così come è accaduto nei giorni scorsi a Trento. Appuntamento domenica 12 settembre nella nota località turistica ai piedi dele Pale (in basso).

Il nuovo album

Ad anticipare il nuovo album di Sir Oliver Skardy che sarà nei negozi a partire dal 24 settembre, è uscito per l’etichetta alma music, distribuito da Azzurra Music, il vinile 7″ a 45 giri Venessia comune giamacan (Sardòn version). Si tratta di una vera “chicca” per collezionisti, visto la tiratura limitata e numerata, in vinile colorato verde con copertina apribile e i testi all’interno. Clicca per scoprirlo.

“Il brano – spiega Skardy – è una presa in giro di tutti quei signori che in questi anni hanno cercato di spartirsi la “torta” a Venezia. Essere un comune vuol dire avere qualcosa in comune, per cui per me se Venezia vuole distaccarsi dalla terraferma può farlo anche subito. Io prendo in giro queste proposte divisive, schierandomi a favore della musica e dell’arte. In questa canzone, visto che i veneziani sono così altezzosi che preferirebbero farsi un comune per i fatti loro, io propongo un comune denominato “giamaicano” in cui la terraferma si muove autonomamente grazie all’arte e al turismo”.

Il pezzo è anche disponibile per il download e lo streaming con un piccolo extra. Oltre a Venessia comune giamacan (Sardòn version) sarà possibile ascoltare anche la Refada version, con una “coda” in cui improbabili sindaci dei comuni limitrofi a Venezia offrono la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa. Ascolta qui

Assieme al singolo Venessia comune giamacan esce anche il videoclip, nato da un’idea di Bibi Bozzato, che sul suo canale youtube riprende in chiave personale le immagini dell’intervallo Rai di tanti anni fa. Skardy così si ritrova, grazie ad un chroma key volutamente stile anni settanta, a cantare il nuovo brano tra i sestieri di Venezia e la terraferma, uniti in questo clip a disprezzo delle divisioni che il cantante mette alla berlina nella canzone. Guarda il video

Le prossime date

Sir Oliver Skardy in Greatest Hits @ San Martino di Castrozza (TN) – Domenica, 12 Settembre 2021 – Ranch Bar, via Passo Rolle 72, San Martino di Castrozza, 38054 – info e prenotazioni: 347/9776364

Dopo San Martino di Castrozza, Skardy sarà alla Notte del liscio a Gatteo Mare (FC), il 13 settembre, per il premio Folkint, mentre domenica 19 parteciperà ad un evento di beneficenza al Palasport di Brendole (VI) Roberto Balbo & friends – Il salotto in tour. Il 15 settembre a Montegrotto (PD) al Movida Park e il 18 settembre al Krach Club di Monastier (TV).

Il 29 settembre , Cena col Menarosto al Bacarando di Venezia e, sempre per restare in ambito culinario, il 3 ottobre all’Esu di Venezia, nell’ambito di Art Night, Skardy sarà l’ospite speciale della presentazione del libro Venezia, una storia commestibile di Pierangelo Federici.