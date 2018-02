Olimpiadi, ecco il tris di Arianna Fontana

Connect on Linked in

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1.000 metri dello short track ai Giochi invernali di Pyeongchang. La portabandiera azzurra ha chiuso con il tempo di 1’30″656 alle spalle dell’olandese Suzanne Schulting, oro in 1’29″778 e della canadese Kim Boutin, argento in 1’29″956

Corea (Adnkronos) – Per la 27enne valtellinese si tratta dell’ottava medaglia in carriera ai Giochi (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi), la terza in questa edizionedelle Olimpiadi invernali, dopo l’oro nei 500 e l’argento con la staffetta. Il bottino azzurro a Pyeongchang sale a tre ori, due argenti e 5 bronzi.

IL COMMENTO – “E’ un bronzo che vale tantissimo, soprattutto sui 1.000 metri dove ho sempre fatto fatica. La finale era il traguardo, quindi il bronzo è incredibile” ha detto la 27enne. Nella finale le coreane si sono autoeliminate. “Sapevo che tra di loro non c’era buon feeling, sapevo dall’inizio che non avrebbero fatto gioco di squadra ma non mi aspettavo l’olandese così forte. Ho dovuto aspettare fino alla fine, non si muovevano, ho dovuto prendere la gara in mano”.

Poi, sul suo futuro: ”Ritiro? Quattro anni sono tanti, sinceramente non ci ho ancora pensato, non ho potuto dare spazio a questo pensiero. Vedremo, deciderò a tempo debito”.