Olimpiadi Parigi: il trentino Tita con Banti vince l’oro e si riconferma

Il secondo posto nella regata finale vale l’oro. Il trentino e la romana confermano il titolo di Tokyo 2021

NordEst – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato la medaglia d’oro nella specialità Nacra 17 della vela, il cui programma si è svolto a Marsiglia. Dopo l’oro di Tokyo 2020 gli azzurri si sono quindi confermati campioni olimpici. Quando mancano tre giorni di gara, per l’Italia, a Parigi 2024, è il decimo oro.

Caterina Banti, fresca di riconferma del titolo olimpico del Nacra 17, più che commentare la vittoria parla della gara di ieri rinviata per assenza di vento: “Ero stanchissima, faceva molto caldo, abbiamo aspettato due ore in acqua. Ma penso che ci siamo ripresi bene e questa mattina eravamo pronti per scendere in campo e fare del nostro meglio per la medaglia”. Ruggero Tita non nasconde la propria gioia: “siamo molto contenti, sapevamo prima di iniziare questo ciclo che la prima cosa era vincere di nuovo i Giochi, e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un buon lavoro, per lo più i primi due giorni: su 6 regate ne abbiamo vinte cinque”.

Tita, classe 1992, e ai suoi primi successi velici dall’età di 13 anni, entra a far parte della squadra olimpica nel 2009; Banti, classe 1987, inizia sulle derive, soprattutto il Laser, per poi scoprire il magico mondo dei multiscafi sull’Hobie Cat come prodiere, per poi fare coppia stabile sul Nacra foil con il finanziere trentino. Il Coni li ha insigniti del Collare d’oro per meriti sportivi nel 2018, nel 2021, nel 2022 e nel 2023: manca solo quello di quest’anno, da oggi prenotato.