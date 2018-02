Olimpiadi invernali, Primiero tifa i suoi campioni: i fondisti Ilaria Debertolis e Giandomenico Salvadori

Connect on Linked in

Al via i Giochi olimpici invernali 2018 in Corea del sud

Pyeongchang (Corea del Sud) – Ilaria Debertolis e Giandomenico Salvadori accompagnati dallo skiman, l’ex fondista Gianantonio Zanetel, sono pronti per la cerimonia ufficiale di apertura dei giochi olimpici invernali. Un’occasione unica per i giovani fondisti locali che nei giorni scorsi con il sorriso sulle labbra, hanno inviato il loro saluto dall’aeroporto. Ma in Corea c’è anche un altro primierotto, si tratta di Claudio Iagher, skiman della squadra canadese di sci alpino.

C’è attesa per gli atleti di casa

Per Ilaria Debertolis si tratta della seconda partecipazione alle olimpiadi dopo Sochi 2014 in Russia, invece per Giandomenico è alla prima partecipazione. Dopo la doppia partecipazione ai Campionati Mondiali di Lahti 2017 in Finlandia, continua la forte presenza del mondo dello Sci Nordico targato US Primiero ai massimi livelli internazionali.

Pur non avendo iniziato la stagione con grandi risultati, i rappresentanti di casa, sono arrivati in Corea decisi a sovvertire questa tendenza e con la consapevolezza di avere le carte per farlo. Per diversi problemi non sono, riusciti a raccogliere quello che hanno seminato in questa stagione.

Ilaria sta uscendo da un brutto periodo di problemi fisici non diagnosticati tempestivamente in autunno, che l’hanno limitata non poco all’avvio della stagione e che dopo una cura intensa dovrebbero risolversi a breve.

Giandomenico, per tutti “Giando”, molto probabilmente per una tipologia di allenamenti e carichi non smaltiti nei tempi stimati, si è visto contratto e non aggressivo come la passata stagione. L’auspicio è che possano ritrovare presto il giusto carico agonistico nei prossimi giorni, per esprimere il loro grande potenziale alle olimpiadi, come è avvenuto ai mondiali dello scorso anno.

Nati e cresciuti nelle fila della sezione Sci Nordico-biathlon dell’US Primiero, i due atleti hanno mosso i primi passi, successivi e attuali, sulle piste del Centro fondo di Cereda, macinando chilometri sotto gli sci che via via diventavano sempre più importanti per loro ma anche per chi lì seguiva. Sotto la guida dei vari maestri e allenatori che si sono succeduti nelle tappe della loro crescita, hanno acquisito tecnica e grinta che poi gli hanno permesso di diventare dei professionisti ed entrare l’una nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Polizia di Stato (Ilaria), e l’altro (Giandomenico) nelle Fiamme Gialle Guardia della Finanza.

Le olimpiadi in tv

I XXIII Giochi olimpici invernali inizieranno ufficialmente venerdì, quando in Italia sarà più o meno mezzogiorno, con la cerimonia inaugurale in programma allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong, città sudcoreana nella contea di Pyeongchang. Le prime gare inizieranno oggi, ma si tratta di pochi turni eliminatori: le prime medaglie verranno assegnate sabato. Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang dureranno complessivamente 19 giorni e termineranno il 25 febbraio con la tradizionale cerimonia di chiusura. Il fuso orario italiano (CET) a quello sudcoreano (KST) sono separati da otto ore, questo vuol dire che in Italia le giornate delle gare inizieranno fra l’1 e le 3 di notte (fra le 9 e le 11 di mattina in Corea) e si concluderanno entro le 15 (le 22 coreane).

Rai trasmetterà quindi tutti gli eventi principali, con Rai 2 e su Rai Sport che si alterneranno nella programmazione nel corso delle giornate. I contenuti offerti da Rai saranno accessibili anche via streaming tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, raggiungibile da qui, e sul sito di Rai Sport, qui.

Le Olimpiadi invernali saranno inoltre disponibili con copertura integrale su Eurosport, che ha in programma 4000 ore di copertura e 900 ore di dirette, highlights, approfondimenti e interviste. L’offerta è a pagamento: i canali Eurosport sono accessibili a chi è abbonato a Sky e a Mediaset Premium o tramite il servizio on demand Eurosport Player, a cui ci si può abbonare.

Il programma olimpico

Il conto alla rovescia è cominciato. L’8 febbraio prenderà ufficialmente il via la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali a PyeongChang, in Corea del Sud. L’Italia schiererà 121 atleti, di cui 89 sono della Federazione Italiana Sport Invernali. Di seguito il programma completo delle gare, degli allenamenti ufficiali e dei turni di qualificazione delle dieci discipline olimpiche gestite dalla FISI: biathlon, fondo, salto, combinata nordica, sci alpino, snowboard, freestyle, slittino, bob e skeleton. Ecco tutti gli appuntamenti con gli orari italiani:

Giovedì 8 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Maschile

13:30-14:35 : Salto con gli Sci : Qualificazioni NH Maschile

Venerdì 9 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Maschile

02:00: Freestyle : Moguls – Qualificazione Femminile

03:45: Freestyle : Moguls – Qualificazione Maschile

12:00: Cerimonia d’Apertura

Sabato 10 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Maschile

02:00: Snowboard : Qualificazioni Slopestyle Maschile

08:15: Sci di Fondo : Skiathlon (7,5km TC + 7,5km TL) Femminile

11:10: Slittino : 1a Discesa Maschile

11:10: Slittino : 2a Discesa Maschile

12:15: Biathlon : Sprint (7,5km) Femminile

13:35: Salto con gli Sci : NH Maschile

Domenica 11 Febbraio

02:00: Snowboard : Slopestyle Maschile

03:00: Sci Alpino : Discesa Libera Maschile

05:45: Snowboard : Qualificazioni Slopestyle Femminile

07:15: Sci di Fondo : Skiathlon (15km TC + 15km TL) Maschile

10:50: Slittino : 3a Discesa Maschile

10:50: Slittino : 4a Discesa Maschile

11:30: Freestyle : Moguls – 1a Fase Finale Femminile

12:15: Biathlon : Sprint (10km) Maschile

13:00: Freestyle : Moguls – 2a Fase Finale Femminile

13:00: Freestyle : Moguls – 3a Fase Finale Femminile

Lunedì 12 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Maschile Combinata Alpina

02:00: Snowboard : Slopestyle Femminile

02:00: Sci Alpino : 1a Manche – Slalom Gigante Femminile

05:30: Snowboard : Qualificazioni Halfpipe Femminile

05:30: Sci Alpino : 2a Manche – Slalom Gigante Femminile

11:10: Biathlon : Inseguimento (10km) Femminile

11:30: Freestyle : Moguls – 1a Fase Finale Maschile

11:50: Slittino : 1a Discesa Femminile

11:50: Slittino : 2a Discesa Femminile

13:00: Biathlon : Inseguimento (12,5km) Maschile

13:00: Freestyle : Moguls – 2a Fase Finale Maschile

13:00: Freestyle : Moguls – 3a Fase Finale Maschile

13:50: Salto con gli Sci : NH Femminile

Martedì 13 Febbraio

03:00: Snowboard : Halfpipe Femminile

03:00: Sci Alpino : Combinata Alpina Maschile – Discesa Libera

06:00: Snowboard : Qualificazioni Halfpipe Maschile

06:30: Sci Alpino : Combinata Alpina Maschile – Slalom

09:30: Sci di Fondo : Qualificazioni Sprint TC Femminile

09:30: Sci di Fondo : Qualificazioni Sprint TC Maschile

11:30: Slittino : 3a Discesa Femminile

11:30: Slittino : 4a Discesa Femminile

12:00: Sci di Fondo : Sprint TC Femminile

12:00: Sci di Fondo : Sprint TC Maschile

Mercoledì 14 Febbraio

02:00: Sci Alpino : Slalom Femminile – 1a manche

02:30: Snowboard : Halfpipe Maschile

05:30: Sci Alpino : Slalom Femminile – 2a manche

07:00: Combinata Nordica : Salto NH

09:45: Combinata Nordica : 10km gundersen

12:05: Biathlon : Individuale (15km) Femminile

12:20: Slittino : 1a Discesa Doppio

12:20: Slittino : 2a Discesa Doppio

Giovedì 15 Febbraio

02:00: Snowboard : Cross – Qualificazioni Maschili

02:00: Skeleton : 1a Discesa Femminile

02:00: Skeleton : 2a Discesa Femminile

03:00: Sci Alpino : Super G Maschile

04:30: Snowboard : Cross – Fase Finale Maschile

07:30: Sci di Fondo : 10km TL Femminile

12:00: Freestyle : Qualificazioni Aerials Femminili

12:00: Biathlon : Individuale (20km) Maschile

13:30: Slittino : Team-Event

Venerdì 16 Febbraio

01:30: Skeleton : 3a Discesa Femminile

01:30 : Skeleton : 4a Discesa Femminile

02:00: Snowboard : Cross – Qualificazioni Femminili

04:15: Snowboard : Cross – Fase Finale Femminile

07:00: Sci di Fondo : 15km TL Maschile

12:00: Freestyle : Aerials Femminili

12:20: Skeleton : 1a Discesa Maschile

12:20: Skeleton : 2a Discesa Maschile

13:30: Salto con gli Sci : Qualificazioni LH Maschile

Sabato 17 Febbraio

01:30: Freestyle : Qualificazioni Slopestyle Femminile

03:00 : Sci Alpino : Super G Femminile

04:30: Freestyle : Slopestyle Femminile

11:00: Sci di Fondo : 4x5km TC+TL Femminile

12:00: Freestyle : Qualificazioni Aerials Maschili

12:15: Biathlon : Mass Start (12,5km) Femminile

12:20: Skeleton : 3a Discesa Maschile

12:20: Skeleton : 4a Discesa Maschile

13:30: Salto con gli Sci : LH Maschile

Domenica 18 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Femminile

02:00: Freestyle : Qualificazioni Slopestyle Maschile

02:00: Sci Alpino : 1a manche – Slalom Gigante Maschile

05:15: Freestyle : Slopestyle Maschile

05:30: Sci Alpino : 2a manche – Slalom Gigante Maschile

07:15: Sci di Fondo : 4x10km TC+TL Maschile

12:00: Freestyle : Aerials Maschili

12:05: Bob : 1a Discesa – Bob a 2 Maschile

12:05: Bob : 2a Discesa – Bob a 2 Maschile

12:15: Biathlon : Mass Start (15km) Maschile

Lunedì 19 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Femminile

01:30: Snowboard : Qualificazioni Big Air Femminile

02:00: Freestyle : Qualificazioni Halfpipe Femminile

12:15: Bob : 3a Discesa – Bob a 2 Maschile

12:15: Bob : 4a Discesa – Bob a 2 Maschile

13:30: Salto con gli Sci : Gara a Squadre LH

Martedì 20 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Femminile

02:30: Freestyle : Halfpipe Femminile

05:00: Freestyle : Qualificazioni Halfpipe Maschile

11:00: Combinata Nordica : Salto LH

12:15: Biathlon : Staffetta Mista (2x6km F + 2×7,5km M)

12:50: Bob : 1a Discesa – Bob a 2 Femminile

12:50: Bob : 2a Discesa – Bob a 2 Femminile

13:45: Combinata Nordica : 10km gundersen

Mercoledì 21 Febbraio

01:30: Snowboard : Qualificazioni Big Air Maschile

03:00: Freestyle : Qualificazioni Ski Cross Maschile

03:00: Sci Alpino : Discesa Libera Femminile

05:15: Freestyle : Ski Cross Maschile

09:00: Sci di Fondo : Qualificazioni Team Sprint Maschile

09:00: Sci di Fondo : Qualificazioni Team Sprint Femminile

11:00: Sci di Fondo : Team Sprint Maschile

11:00: Sci di Fondo : Team Sprint Femminile

12:40: Bob: 3a Discesa – Bob a 2 Femminile

12:40: Bob: 4a Discesa – Bob a 2 Femminile

Giovedì 22 Febbraio

Sci Alpino : Prove Discesa Libera Femminile Combinata Alpina

02:00: Sci Alpino : 1a manche – Slalom Maschile

03:30: Freestyle : Halfpipe Maschile

04:00: Snowboard : Qualificazioni Slalom Gigante Parallelo Femminile

04:00: Snowboard : Qualificazioni Slalom Gigante Parallelo Maschile

05:15: Sci Alpino : 2a manche – Slalom Maschile

08:30: Combinata Nordica : Team – LH

11:20: Combinata Nordica : Team – 4x5km

12:15: Biathlon : staffetta 4x6km Femminile

Venerdì 23 Febbraio

02:00: Snowboard : Big Air Femminile

03:00: Freestyle : Qualificazioni Ski Cross Femminile

03:00: Sci Alpino : Combinata Alpina Femminile – Discesa Libera

05:15: Freestyle : Ski Cross Femminile

06:00: Sci Alpino : Combinata Alpina Femminile – Slalom

12:15: Biathlon : staffetta 4×7,5km Maschile

Sabato 24 Febbraio

01:30-04:00 : Bob : 1a Discesa – Bob a 4 Maschile

01:30-04:00 : Bob : 2a Discesa – Bob a 4 Maschile

02:00-03:30 : Snowboard : Big Air Maschile

03:00-05:00 : Sci Alpino : Team Event

04:00-06:15 : Snowboard : Slalom Gigante Parallelo Femminile

04:00-06:15 : Snowboard : Slalom Gigante Parallelo Maschile

07:15-09:15 : Sci di Fondo : 30km TC Femminile

Domenica 25 Febbraio

01:30: Bob: 3a Discesa – Bob a 4 Maschile

01:30: Bob: 4a Discesa – Bob a 4 Maschile

05:30: Sci di Fondo : 50km TC Maschile

12:00: Cerimonia di Chiusura

P.S. Le gare in neretto assegnano le medaglie