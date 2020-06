Olimpiadi e infrastrutture: Governatori a Roma con ministro De Micheli

“Siamo soddisfatti e fiduciosi che il Governo possa dare un giudizio positivo alle nostre proposte”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta l’esito della riunione che si è svolta questa mattina a Roma, nella sede del ministero delle infrastrutture e trasporti dove, con il ministro Paola De Micheli, si sono confrontati sul tema Olimpiadi e infrastrutture i governatori di Trentino appunto, Alto Adige, Veneto e Lombardia

NordEst – Se dal ministero si conferma che gli stanziamenti per queste infrastrutture ammontano a circa un miliardo di euro previsti dalla Legge di Bilancio 2020, Fugatti aggiunge che il tema dell’incontro era la definizione dei criteri di ripartizione di queste risorse.

“Oggi – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento – abbiamo proposto al ministero un criterio di ripartizione ed un elenco di opere che possono interessare diversi territori, in logica di sistema infrastrutturale che deve ovviamente funzionare su ampia scala, stante l’importanza e la portata dell’appuntamento con i Giochi”.

Per il quanto riguarda il Trentino, è lo stesso Fugatti a ricordare che il primo ragionamento va fatto sul sistema trasporti, a partire dai mezzi. “Le zone sono ovviamente quelle direttamente interessate dalle gare – aggiunge – quindi parliamo del trasporto verso le valli di Fiemme e Fassa, dei collegamenti del Pinetano ancora verso Fiemme ma, più in generale, è tutto il sistema provinciale ad essere interessato, vista la movimentazione attesa per l’evento”.

”Tra le opere – conclude Fugatti – ricordiamo anche l’elettrificazione della Valsugana, un progetto cioè da diverso tempo in stand-by che ora riceve un forte impulso all’interno del piano complessivo per le Olimpiadi”.

In breve

E’ morto all’ospedale S.Chiara di Trento un automobilista di 82 anni di Stenico, Marco Mattevi, uscito di strada nei pressi di Ponte Arche. La sua auto è finita nelle acque del torrente Sarca. L’uomo, estratto dal veicolo dai soccorritori, dopo un tentativo di rianimazione è stato trasportato con l’elicottero del ‘118 a Trento ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malore.