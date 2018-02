Olimpiadi 2018, Brignone bronzo nel gigante donne: dopo 20 anni l’Italia torna sul podio

Connect on Linked in

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante femminile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. L’oro è andato alla statunitense Mikaela Shiffrin, seconda a metà gara, con il tempo complessivo di 2’20”02 davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel

NordEst – Brignone ha confermato il terzo posto della prima manche, regalando all’Italia la quarta medaglia in questa edizione dei Giochi. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg, quinta l’altra azzurra Marta Bassino. Delusione per Manuela Moelgg, che non è andata oltre l’ottava posizione finale dopo aver chiuso davanti a tutte la prima manche.

A CALDO – “Sono molto emozionata adesso. Ma la festa non è finita, io ho ancora tante gare” dice Brignone dopo il bronzo. “Mi sono commossa come mai nella vita, ma mi dispiace tantissimo per Manuela (Moelgg, ndr)”.

“Non riesco a esprimermi – aggiunge -, quando ho visto sette centesimi ero veramente dispiaciuta, perché speravo di essere davanti. Sapevo di non avere fatto una manche perfetta ma ci tenevo molto, perché così avremmo potuto essere in due sul podio”.

PODIO – Brignone aggiunge il bronzo olimpico alla medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Garmisch nel 2011 e riporta l’Italia sul podio del gigante femminile dopo vent’anni. Prima di lei l’impresa era riuscita solo ad altre due atlete: Giuliana Chenal-Minuzzo, bronzo nel 1952 a Oslo, e Deborah Compagnoni, oro a Lillehammer nel 1994 e anche quattro anni dopo a Nagano.

La 27enne valdostana, alla sua terza Olimpiade, quest’anno era già salita sul podio quattro volte in coppa del mondo vincendo in gigante a Lienz e a Bad Kleinkirchheim in super G. Quanto alla Shiffrin, regina in coppa del mondo nel 2017 e assoluta dominatrice di questa stagione, la statunitense si mette al collo il secondo oro olimpico dopo quello di quattro anni fa a Sochi in slalom.

https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/964022316224086017