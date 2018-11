Olimpiadi 2026, Zaia: sarà edizione innovativa

Print This Post

Il Governatore intervenuto all’assemblea del Cio a Tokyo

NordEst – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto a Tokio all’assemblea Comitati olimpici del Cio per presentare la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

Al presidente del Cio Thomas Bach Zaia ha detto:”questo è un sogno che vogliamo trasformare in realtà, 70 anni dopo l’edizione di Cortina 1956, i primi Giochi olimpici mai ospitati in Italia.E’una candidatura che parte dal basso. Di fronte a voi c’è dunque tutta una comunità, che le Olimpiadi le ama e le vuole. Cortina e Milano daranno vita a un concetto innovativo di Giochi completamente in linea con le indicazioni del Cio.

Nel costruire la nostra candidatura siamo partiti dalle considerazioni e indicazioni del Cio: progetti a misura d’uomo, niente realizzazioni faraoniche, niente sprechi di denaro e di energie, niente cattedrali nel deserto che,finiti i giochi, rimangano inutilizzate. Voglio ricordare che Cortina ospiterà, 5 anni prima dei Giochi olimpici,i mondiali di Sci del 2021″.