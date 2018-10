Olimpiadi 2026, vertice a Venezia

Connect on Linked in

Vi partecipano Zaia, Fontana, Sala, Ghedina

NordEst – La copertura finanziaria, con soggetti provati, del progetto Olimpiadi 2026 non spaventa il governatore del Veneto, Luca Zaia, che la giudica “un obiettivo non irraggiungibile”. “Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate – ha detto oggi Zaia -. Dobbiamo mettere in fila tutti i fattori della produzione, questa disponibilità, e credo non sia un obiettivo irraggiungibile”. “Poi è ovvio – ha aggiunto – che io faccio il tifo perché il Governo ci sia. Non solo per un motivo utilitaristico, perché ci sono i soldi, ma perché altrimenti si creerebbe un presupposto secondo cui se non finanzi le Olimpiadi poi non finanzi null’altro, dato che i Giochi sono il massimo dell’espressione sportiva”.

“La Regione Veneto – ha spiegato Zaia – è già intervenuta di peso, credendo in questa candidatura, e rispondendo così a quei due-tre lazzaroni che dicevano fosse tutta un’invenzione. C’è un anno di attesa, dobbiamo lavorare sodo, ma spero che in quest’anno non si arricchiscano i dossier e le rassegne stampa solo di polemiche”.

“Ci incontreremo col sindaco di Cortina, siamo tutti alleati, vado lì con un approccio semplice: abbiamo avuto tempo per discutere, adesso è finito, bisogna andare avanti perché il mondo e il Cio non aspettano noi e dobbiamo preparare un dossier velocemente”. Lo ha detto il sindaco di Milano rispondendo ad una domanda sulle Olimpiadi invernali del 2026 .

“Non ci possono essere più dubbi sulla nostra partita che è una candidatura Milano-Cortina – ha aggiunto – Le altre candidate magari possono avere meno possibilità di noi sul fascino della candidatura ma ci hanno lavorato da tempo: quindi basta ripensamenti e lavoriamo al dossier”. Su chi sarà al centro Sala ha risposto: “Lo vedremo col Coni e suggerisco che il Coni abbia posizione centrale. Noi abbiamo esperienza di Expo – ha concluso – e ci candidiamo a dare il nostro contributo importante”.