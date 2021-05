Olimpiadi 2026, prosegue il confronto fra Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia

Posted on

Trattativa è come un “abito sartoriale” NordEst – “Io spero che Roma corra, anche se non sono io a dare il timing; ma mi dicono che comunque ci sono i tempi per arrivare già con questo Governo, entro gennaio, all’intesa, per poi andare in Parlamento sulla base di un fatto politico e giuridico”. Lo ha dichiarato […]