Olimpiadi 2026: prime opere allo stadio del Fondo di Tesero, test con il Tour de Ski

Consegna anticipata al Comune per gli spazi interrati con gli spogliatoi e le nuove piste. Il “test” nelle gare da venerdì 3 a domenica 5 gennaio

Tesero (Trento) – Sono pronte le prime strutture realizzate nell’ambito degli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 in Trentino. Oggi al Centro fondo di Tesero sono stati consegnati al Comune, in via anticipata per il Tour de Ski in programma da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, gli spazi interrati con gli spogliatoi e i locali tecnici per la preparazione degli sci, nonché i nuovi tracciati delle piste. Entrambi gli interventi fanno parte della riqualificazione complessiva dell’impianto da 18 milioni di euro avviata dalla Provincia autonoma di Trento su delega del Comune di Tesero.

“Un’ottima notizia – così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – che rappresenta un primo, importante risultato concreto dello sforzo del Trentino per prepararsi al meglio al 2026. Il Tour de Ski in val di Fiemme sarà l’occasione per mettere subito alla prova questi interventi realizzati. Allo stesso tempo questo primo traguardo ci dà ancora più motivazione per proseguire l’impegno sulle strutture di eccellenza che confermeranno la val di Fiemme e il Trentino al top delle competizioni internazionali”.

Soddisfazione condivisa dalla vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa: “Il nuovo anno si aprirà nel migliore dei modi, grazie a questa prima consegna degli interventi avviati per le Olimpiadi e Paralimpiadi. Le tappe finali del Tour de Ski 2025 garantiranno certamente emozioni e spettacolo, evidenziando anche l’importanza di poter contare su spazi rinnovati e riqualificati. Ora proseguiamo l’impegno per dotare il Trentino di impianti all’avanguardia che saranno un’eredità positiva anche dopo l’evento olimpico e paralimpico, per le prossime competizioni e le generazioni future”.

Alla consegna hanno partecipato il sindaco di Tesero Elena Ceschini e il dirigente del Servizio opere civili della Provincia Marco Gelmini, assieme ai rappresentanti delle imprese coinvolte e del gestore dell’impianto, Itap spa. “Da parte dell’amministrazione comunale – le parole del sindaco Elena Ceschini – c’è grande soddisfazione per aver potuto beneficiare di una consegna anticipata dell’interrato e delle piste che serviranno all’utilizzo dei prossimi giorni, a partire da giovedì con l’arrivo degli atleti. Questa è la prima consegna degli investimenti olimpici, di cui siamo felici, perché siamo perfettamente nei tempi e perché potremo testare le nuove dotazioni dello stadio per le gare di Coppa del Mondo”. Nello specifico, sono stati consegnati al Comune le opere del lotto funzionale “1A – Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti e i locali tecnici”, e le nuove piste che sono parte del lotto funzionale 3.

In breve

Tac del Santa Chiara, risolti i problemi tecnici