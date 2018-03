Olimpiadi 2026: governtaore veneto Zaia rilancia dopo il no di Bolzano: “Giochi olimpici sarebbero low cost”

Connect on Linked in

Zaia: Noi ci siamo e la candidatura la presentiamo

NordEst – “Sto parlando con Trento e Bolzano: sarebbe bello candidare l’intero complesso dolomitico. Questa potrebbe essere un’Olimpiade low cost e rispettosa dell’ambiente”: così Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, sull’ipotesi di una organizzazione congiunta dei Giochi invernali. “Noi abbiamo un comprensorio sciistico che è unico, è tutto pronto – ha detto -. Noi ci siamo e la candidatura la presentiamo”.

Olimpiadi 2026: Grillo, facciamo cose a modo nostro

Il garante scrive a una consigliera M5s di Torino contraria ai Giochi: “Capisco i vostri dubbi”. Presidio davanti al Consiglio metropolitano. “Capisco i vostri dubbi, è giusta la preoccupazione di alcuni”, ma “dobbiamo dimostrare la possibilità di fare le cose a modo nostro”. Così Beppe Grillo in una lettera a Viviana Ferrero, uno dei quattro consiglieri comunali che hanno bloccato il voto a favore delle Olimpiadi torinesi. Per tentare di ricucire lo strappo con i dissidenti, la sindaca Chiara Appendino, che spera di incassare l’ok del Consiglio metropolitano, non invierà la lettera con la manifestazione di interesse della Città per i Giochi invernali del 2026. Per farlo, del resto, c’è tempo fino al 31 marzo.