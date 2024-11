Olimpiadi 2026, Fiemme ed Anterselva premiate a Roma con il Testimone del Volontariato

I Comitati organizzatori olimpici della Val di Fiemme (Trentino) e di Anterselva (Alto Adige), impegnati nella prossima Olimpiade MilanoCortina2026, sono stati premiati a Palazzo Giustiniani a Roma, sede della Presidenza del Senato della Repubblica Italiana, per il grande lavoro svolto nel mondo del Volontariato

Nordest – A loro è stato consegnato “Il Testimone del Volontariato 2024”, riconoscimento nazionale giunto alla quarta edizione e annualmente assegnato a persone o a realtà (enti, associazioni, ecc.) il cui operato rappresenta un esempio significativo e di stimolo in campo locale e nazionale.

A ricevere il premio sono stati la giovane Martina Piazzi, ventitreenne coordinatrice del mondo dei volontari di Fiemme Nordic Ski accompagnata da Mauro Dezulian, vicepresidente e responsabile dei Volontari, con il Presidente Onorario di Anterselva Rudi Wieser, storico volontario da cinquant’anni sin dalla prima edizione della Coppa del Mondo di Biathlon affiancato dall’attuale presidente Lorenz Leitgeb.

La consegna de doppio riconoscimento olimpico ha chiuso la lunga cerimonia ospitata nella sala Zuccari e che ha visto tra i protagonisti anche Andrea Ceffa, Sindaco di Vigevano città molto attiva nel mondo del volontariato, la senatrice Giuse Versace (paralimpica a Rio de Janeiro 2016) e tre giovani atleti israeliani, ma di religioni differenti mussulmana, ebraica e cristiana, che a Roma giocano nella stessa Associazione Club Gerusalemme a dispetto del credo differente e sono protagonisti di attività sociale comune.

“L’assegnazione de Il Testimone del Volontariato a Fiemme e Anterselva intende premiare moralmente e riconoscere il valore del lavoro delle migliaia di volontari la cui opera permette ogni anno lo svolgimento in Trentino e in Alto Adige Südtirol di migliaia di manifestazioni sportive di caratura mondiale, internazionale, nazionale e locale, nelle più disparate discipline sportive – hanno evidenziato la presidente del Premio Natalina Lombardo, con il segretario generale Raffaele Parolisi e Franco Danielli, presidente della Giuria del Trentino Alto Adige Südtirol . Se la partecipazione nell’Organizzazione dell’Olimpiade Milano Cortina 2026 costituisce una sorta di punta di diamante del volontariato sportivo locale, va evidenziato come questa azione meritoria non si limiti solo a favore degli eventi riservati ai grandi campioni ma durante l’anno vada a favore anche dei giovani atleti che si affacciano alla pratica sportiva come motivazione di vita”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri il senatore altoatesino Meinhard Durnwalder e la deputata trentina Vanessa Cattoi, con Diego Decarli, presidente di Olympicmedia2026 che riunisce i 78 giornalisti olimpici del Trentino – Alto Adige Suedtirol e di Livio Guidolin segretario della giuria regionale composta, tra gli altri, da Paolo Piccoli, Guido Malossini, Sandra Frizzera, Elmar Pichler Rolle e Alex Tabarelli.

L’evento in val di Fiemme

La Val di Fiemme ha organizzato tre campionati del Mondo FIS di sci nordico con le edizioni del 1991, 2003 e 2013 oltre a centinaia di gare di Coppa del Mondo nelle tre discipline dello Sci nordico: Fondo, Salto e Combinata nordica. Sono regolarmente coinvolti dai 700 ai 1.500 volontari, il cui numero è destinato a salire a 2.500 per i prossimi Giochi Olimpici 2026. In Val di Fiemme verrà assegnato il 33 per cento delle medaglie dei prossimi Giochi olimpci Italiani. sarà inoltre sede di tutte le gare di sci nordico e di biathlon della Paralimpiadi.

Le olimpiadi ad Anterselva

Nel Centro Biathlon di Anterselva si scrive da oltre 50 anni la storia di questa splendida disciplina invernale. Anterselva non è solo la culla del biathlon azzurro, ma anche di quello mondiale, qui si disputano da mezzo secolo ogni anno le gare di Coppa del Mondo. Lo stadio di Anterselva è l’unico in tutto il mondo ad aver ospitato ben sei edizioni dei Campionati del mondo, nel 1975, 1976, 1983, 1995, 2007 e l’ultima nel 2020. Nel 2026 verranno assegnate ad Anterselva anche tutte le medaglie olimpiche di biathlon. Ogni anno sono oltre 1000 i volontari coinvolti nell’organizzazione.