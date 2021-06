Olimpiadi 2026, Comitato organizzatore incontra il Presidente Mattarella al Quirinale

“Mattarella è disponibile, ha ricordato quei giorni di due anni fa e ci ha dichiarato la totale e piena disponibilità ad accompagnare il processo – ha proseguito Zaia – La pista di Bob è parte integrante del dossier, approvato con quella pista. Sarà nostra cura farne tutte le verifiche sulla sostenibilità economico-finanziaria oltre che sportiva.

L’ultima cosa che vogliamo è realizzare una cattedrale nel deserto. Per ora resta nel dossier”. Al termine dell’incontro, ha parlato anche il sindaco di Cortina Ghedina: “Oggi è stata una giornata importante I tempi stringono, è stata un’occasione per ricordare al Presidente che c’è fretta e quindi tutto l’iter amministrativo deve seguire procedure velocizzate, oggi è per questo che siamo qui a Roma”.