Olimpiadi 2026, Bolzano si candida

Metterebbe a disposizione il centro biathlon di Anterselva

Bolzano – La Provincia di Bolzano entra nel percorso di candidatura di Milano e Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026. Al presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher è stato dato mandato di firmare un accordo in tal senso con il Veneto e il Trentino. A copertura del 10 per cento delle spese necessarie alla candidatura è stato stanziato un importo di 116.937 euro.

L’Alto Adige a tal fine metterebbe a disposizione il centro per il biathlon di Anterselva che nel 2020 ospiterà i Mondiali e pertanto sarà a norma, ha detto Kompatscher che ha sottolineato la natura di questa “candidatura rispettosa del territorio che non necessita di nuove opere faraoniche”.

L’accordo con Veneto e Trentino, che avrà validità sino al 30 giugno 2019, mette nero su bianco la partecipazione della Provincia di Bolzano alla governance del processo di candidatura, e, qualora l’Italia battesse la concorrenza svedese (Stoccolma), suddivide le 10 discipline olimpiche sui 3 territori.

In breve

Estorsioni per favorire Casalesi, arresti – La DIA di Trieste, con l’ausilio della DIA di Napoli, di Milano, di Padova e di Bologna, nonché della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, ha disposto 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal GIP del Tribunale di Trieste, nei confronti di soggetti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per avere costretto professionisti e imprenditori italiani e stranieri, attraverso minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti, per favorire gli interessi del clan camorristico dei Casalesi. Sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari a Napoli, Milano, Modena, Padova, Treviso, Udine, Portogruaro (Ve) e Trieste. L’attività operativa vede l’impiego di oltre 100 unità, nonché l’utilizzo di sofisticati strumenti di ricerca e localizzazione.

Fisco: frode internazionale, 3 arresti – La Guardia di Finanza di Rovigo ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e sequestri per equivalente di beni e denaro per circa 2,5 milioni di euro nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di una milionaria frode fiscale internazionale. L’indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla scoperta di un sofisticato sistema di frode transnazionale realizzato dai titolari di alcune società operanti nel settore della vendita di rottami metallici.

Aeroporti: investimento di 350 mln per ampliamento terminal Venezia – Per il nuovo progetto di ampliamento al Marco Polo di Tessera del terminal passeggeri in area Schengen l’investimento vale 350 mln e prevede la realizzazione di 59.000 mq, che porta l’estensione dello scalo a 140mila mq (ora 42000).