Olimpiadi 2026, Malagò: “Niente pista da bob a Cortina, gare all’estero”. Stessa sorte anche per slittino e skeleton

In Trentino invece, proseguono a pieno ritmo i lavori nei siti della Valle di Fiemme (Predazzo e Lago di Tesero) bob, slittino e skeleton andranno in Austria, a Innsbruck oppure a St Moritz

NordEst – Per le edizioni invernali, non era mai accaduto in 102 anni di storia dell’evento, che una gara olimpica si svolgesse fuori dai confini del Paese assegnatario delle Olimpiadi. Due volte, invece, era accaduto in occasione delle Olimpiadi estive.

La doccia fredda è arrivata con una comunicazione del presidente del Coni Giovanni Malagò da Mumbai: la pista da bob di Cortina D’Ampezzo non verrà costruita. Per le gare bob, slittino e skeleton si troverà un’altra soluzione all’estero. Per le gare bob, slittino e skeleton delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si dovrà cercare una soluzione all’estero, magari proprio quella, più volte suggerita da più parti, della vicina Innsbruck.

L’annuncio di Malagò durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. Malagò, ha reso noto di aver avuto in questo senso la comunicazione dal Governo che non c’era più l’intenzione di andare avanti con il progetto per la nuova pista. Sulla comunicazione c’è stata la condivisione da parte del Cio.