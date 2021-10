Ognissanti e defunti: orari Sante Messe Primiero, Vanoi, Mis

Orari Sante Messe festività di Tutti i Santi 2021 (nei cimiteri) e dei defunti

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Ecco gli orari delle sante messe nei giorni di Ognissanti e per la commemorazione dei defunti nella Comunità di Primiero.

UNITA’ PASTORALE DI SOPRAPIEVE

FESTA DI TUTTI I SANTI

LUNEDì 1 NOVEMBRE

Monastero Clarisse Cappuccine : ore 9.00

Mis : ore 9.45 preghiera in cimitero

Sagron : ore 10.30 Messa in chiesa

segue preghiera in cimitero

Tonadico : ore 10.30 in cimitero

Fiera : ore 10.30 (Arcipretale)

segue processione in cimitero a Pieve

Siror : ore 13.30 in cimitero

Transacqua : ore 14.00 in cimitero

San Martino di C. : ore 14.00 in cimitero

_________________________________________________________________

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Martedì 2 novembre 2021

Monastero Cappuccine: ore 8.00

Siror: ore 9.00

Transacqua – Tonadico – S. Martino di C.: ore 18.00

Fiera (Arcipretale): ore 20.00

________________________________________________________________

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI

ORARI delle CONFESSIONI SABATO 30 OTTOBRE

Siror : dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (D ON CARLO)

Tonadico : dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (

Arcipretale di Fiera : dalle 16.00 alle 18.00 (

S. Martino di C. C.: dalle ore 16.30 alle 18.00 (DON

DOMENICA 31 OTTOBRE

Sagron : dalle ore 11.15

Arcipretale di Fiera : dalle 15.30 alle 17.30 (D ON GIUSEPPE SALESIANI)

Transacqua : dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (DON GIAMPIETRO)

————————————————————————————————————

UNITA’ PASTORALE SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO LUNEDì 1 NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Ore 10.30 a Imèr al cimitero

Ore 14.30 a Mezzano al cimitero

MARTEDì 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Sante Messe ore 18.00 a Imèr e Mezzano

***************************************************

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI

LUNEDì 1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Ore 09.00 a Zortea al cimitero

Ore 10.30 a Prade e Caoria al cimitero

Ore 14.30 a Gobbera, Ronco e Canal San Bovo al cimitero

MARTEDì 2 NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Santa Messa ore 18.00 a Canal San Bovo