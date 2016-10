Ognissanti con la Sagra della Ciuìga

Il ponte sarà caratterizzato dalla festa dedicata all’insaccato tipico di San Lorenzo in Banale, uno dei “borghi più belli d’Italia”

Trento – Partita quattordici anni fa come semplice festa di paese, la Sagra della Ciuìga si è via via ingrandita fino a diventare un evento cult dell’autunno trentino. La kermesse si svolge a San Lorenzo in Banale, nella frazione di Berghi, generalmente durante il primo weekend di novembre, ma quest’anno è stata anticipata al 29 ottobre e proseguirà fino all’1 novembre: per la prima volta quindi la manifestazione coprirà tutto il ponte di Ognissanti.

La piccola ma pittoresca località in cui la festa si inserisce fa parte dell’esclusivo club dei borghi più belli d’Italia: San Lorenzo, formato da sette graziose ville-frazioni, è rinomato per la sua architettura rurale, le sue cantine, le sue case in muratura, le numerose fontane e molte altre costruzioni caratteristiche che lo rendono un unicum nel panorama delle Giudicarie Esteriori.

La Sagra della Ciuìga trae il nome dall’omonimo insaccato locale tipico composto da carne di maiale e rapa bianca. A fine Ottocento, quando il prodotto fu “brevettato”, esso constava quasi esclusivamente dell’ortaggio, con una piccola aggiunta degli scarti dell’animale. Col tempo, il prodotto è stato riscoperto e valorizzato, entrando a far parte del club dei Presidi Slow Food. La Sagra, nata per esportare la conoscenza e la notorietà del salume in tutta Italia, funge però da contenitore per tante altre attività.

Sono presenti mediamente oltre 60 standisti, che propongono il frutto del loro lavoro, sia da degustare che da acquistare. Si possono trovare altri salumi, formaggi, ortaggi, ma anche cosmetici, lavori in legno, oggetti di hobbistica e altro ancora. Un grande contributo lo danno anche le varie associazioni del territorio, proponendo bar e attività di intrattenimento. Ci saranno anche spazi e attività apposite per i bambini, oltre che piccole escursioni nei dintorni per tutti. Alla rassegna sono collegati eventi culturali e per pranzare e cenare saranno aperti i numerosi ristoranti e alberghi della zona.

Info: www.visitacomano.it/it/sagra-della-ciuìga-c

www.prolocosanlorenzoinbanale.it/2016/08/02/festa-san-lorenzo/