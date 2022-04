Cambio ai vertici dei Nu.Vol.A. di Primiero Vanoi

Durante l’ultima assemblea, Lino Kaltenhauser ha ricordato in particolare l’importante attività di assistenza, svolta al centro vaccinale allestito alla Lisiera di Tonadico dal Distretto sanitario locale ha impegnato 33 volontari in complessive 136 sedute, per complessive 610 ore. I Nuvola di Primiero e Vanoi sono stati impegnati mensilmente nel trasporto da Lavis dei dispositivi di protezione individuale, kit medici, materiale ad uso igienico/sanitario consegnati ad enti locali, scuole e case di riposo. Nel mese di ottobre una squadra di sette volontari è stata inoltre impegnata nel supporto logistico delle quattro giornate della manifestazione internazionale Modex Tonale, organizzata a Marco di Rovereto dalla Protezione Civile.