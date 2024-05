Nuovo taglio del nastro per ‘Casa Acli’ a Primiero: martedì 21 maggio alle 17 a Fiera (VIDEO)

Posted on

Analizzati i dati di oltre 2000 stazioni di rilevazione NordEst – Per la prima volta uno studio, condotto dall’Eurac di Bolzano, su tutto l’arco alpino mostra come dal 1971 la copertura nevosa sia in calo: in inverno c’è meno neve soprattutto sotto i 2000 metri, mentre in primavera a tutte le altitudini e in […]