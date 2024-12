Nuovo sciopero trasporti dalla sera di giovedì alla giornata di venerdì 13 dicembre

Posted on

Hanno violato limiti nel 2014, per capoluogo veneto tegola da 4,9 mln, per Potenza 2,1 mln NordEst – Sono sessanta i Comuni ‘multati’ per aver sforato il patto di stabilità interno nel 2014: in totale le sanzioni sfiorano i 12,6 mln di euro. Un decreto della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli […]