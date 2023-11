Nuovo polo ospedaliero di Trento: pubblicato il primo bando

Gara europea da 37 milioni per il progetto di fattibilità

Trento – Il commissario straordinario per la realizzazione del polo ospedaliero e universitario di Trento, Antonio Tita, ha pubblicato sul sito dell’Apac (Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti) la gara europea per l’affidamento del servizio per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica economica dell’opera, con l’opzione dell’affidamento della direzione dei lavori. L’importo complessivo dell’appalto è di 37.099.598 di euro, di cui 23,5 milioni per la progettazione e 13,5 milioni per la direzione lavori.

Il termine per l’accoglimento delle manifestazioni di interesse è fissato per il prossimo 22 novembre. Il bando prevede che le aziende partecipanti dimostrino di aver maturato un’esperienza specifica nel settore, con la progettazione di due strutture analoghe negli ultimi dieci anni per un importo doppio rispetto a quello attuale.Secondo il cronoprogramma approvato lo scorso giugno dalla Giunta provinciale di Trento, la durata dei lavori è stimata in cinque anni, con partenza nel 2025. I costi stimati per la realizzazione dell’opera sono 550 milioni di euro. L’infrastruttura dovrebbe estendersi su un’area di 200.000 metri quadrati in via al Desert, a Trento.

Le fasi progettuali dell’opera sono tre. La prima si concluderà nel luglio 2024 e prevede l’elaborazione, la verifica e l’approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. La seconda fase, tra agosto 2024 e settembre 2025, prevede l’affidamento dell’opera tramite appalto integrato, mentre la terza, da ottobre 2025 a settembre 2030, l’esecuzione, l’allestimento e il collaudo funzionale dell’opera.