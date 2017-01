Nuovo look per i mezzi pubblici in Trentino

Protagonisti della nuova grafica il marchio Trentino e le montagne

Trento – E’ il marchio Trentino il protagonista del “nuovo vestito” di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, già a partire dalla prossima estate per i bus urbani.

Lo ha deciso la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Mauro Gilmozzi, in linea con la nuova strategia di brand identity territoriale.

L’operazione coinvolge i treni, i mezzi urbani ed extraurbani del trasporto pubblico locale trentino. Nel corso della prossima estate si inizierà con la pellicolatura dei circa 100 bus urbani, ovvero gli attuali bus di colore violetto/grigio in esercizio quotidiano a Trento e Rovereto. Entro il 2017 è programmato anche l’adeguamento di 6 treni, in particolare di 4 elettrotreni di Trentino trasporti in esercizio sulla ferrovia Trento Malè e 2 treni Minuetto diesel della Valsugana.

Anche attraverso questa operazione il territorio – espresso attraverso la notorietà del logo “Trentino” e dalla sua “Farfalla” – diventerà il valore primario veicolato e promosso.