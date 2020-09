Nuovo focolaio Covid in salumificio Alto Adige. A Cortina in un hotel, 10 dipendenti positivi al virus

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.542 tamponi

Bolzano – Sono stati registrati 25 nuovi casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.453, delle quali 60 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sale da 8 a 13 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri e riapre la terapia intensiva Covid che ora ospita un paziente.

Un focolaio con 11 persone positive al Covid è stato individuato in una ditta specializzata nella lavorazione di salumi a Chiusa, in Alto Adige. 11 le persone infette, mentre 33 collaboratori entrati in stretto contatto con loro sono stati sottoposti a quarantena. Altre 26 persone vengono monitorate. Il focolaio interessa una sola sezione dell’azienda, quella dei salumi, che ora sarà pulita e disinfettata secondo le disposizioni del Servizio Igiene, informa l’Azienda sanitaria.

L’assessore competente alla salute Thomas Widmann sottolinea come l’ottima preparazione e organizzazione all’interno dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige abbia “permesso un rapido intervento e quindi l’immediato isolamento e controllo dell’evento epidemiologico”. La piccola struttura di gran parte delle aziende in Alto Adige avrebbe inoltre il vantaggio che la dimensione di eventuali cluster potrebbe restare generalmente più contenuta che altrove.

Anche il proprietario aziendale sottolinea l’importanza del rapido intervento degli enti competenti: “Aver interrotto la catena infettiva fin da subito ci permette di chiudere una sezione sola, mentre per il resto possiamo continuare a lavorare”. Secondo il direttore reggente dell’Area Igiene Alimenti del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria, dott. Agostino Carli, si escludono rischi diretti o indiretti per i consumatori o acquirenti dei prodotti del salumificio, perchè sono irrilevanti in termini epidemiologici.

I nuovi casi a Cortina

Dopo il party estivo, altra situazione di allerta a Cortina in un noto hotel del centro, dove un lavoratore della cucina dell’hotel ha presentato i sintomi del virus e aveva quindi deciso di sottoporsi al tampone.

L’esito dell’esame si è poi rivelato positivo. Da quel momento la Usl 1 Dolomiti ha iniziato l’analisi di tutti i contatti stretti dell’uomo, sia in ambito professionale che extraprofessionale. Questi sono infatti stati messi in quarantena e sottoposti al tampone.

Ben 8 dipendenti erano positivi. L’Ulss 1 Dolomiti aveva già rilevato anche un ulteriore caso riguardante un operatore che nel frattempo era rientrato nella città di origine fuori regione. In tutto quindi sono 10 i dipendenti dell’hotel positivi al coronavirus.