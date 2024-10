Nuovo episodio di violenza sui sanitari all’ospedale Santa Chiara di Trento

Intervento nella serata di lunedì 14 ottobre, dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, per un 19enne nord-africano resosi responsabile di danneggiamento e lesioni nei confronti di un medico del pronto soccorso. Numerosi i casi simili in tutta Italia

Trento – Il giovane, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma – lamentava lunghi tempi di attesa per essere visitato – ha quindi prima inveito contro il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza, poi è passato ai fatti avventandosi contro uno dei medici intervenuti per calmarlo.

La situazione è ulteriormente degenerata quando, minacciando tutti i presenti, ha preso a testate il vetro della stanza adibita a triage, danneggiandolo. Solo all’arrivo dei carabinieri, il diciannovenne è stato definitivamente bloccato e condotto, in stato di arresto, in caserma a Trento. Ora è in carcere a Spini di Gardolo.