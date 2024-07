Nuovo centro di Protezione Civile (Vigili e Croce rossa) a Canal San Bovo: via libera dalla Provincia a nuove risorse

Durante i lavori del Consiglio provinciale, approvato l’ordine del giorno del consigliere Roberto Paccher che ottiene nuove risorse per affrontare il caro costi materiali del nuovo centro di Protezione civile e caserma VVF a Canal San Bovo

Trento – Il Consiglio provinciale in mattinata ha approvato l’ordine del giorno del consigliere della Lega,Roberto Paccher, con la richiesta alla Giunta di prevedere nuove risorse, oltre a quelle già individuate, per la realizzazione del Nuovo centro di Protezione Civile del comune di Canal San Bovo, comprensivo della Caserma dei Vigili del fuoco volontari e della sede della Croce Rossa Italiana, atteso ormai da molti anni.

L’attuale caserma

“La Caserma storica dei Vigili del Fuoco volontari di Canal San Bovo ancora oggi si trova collocata in un edificio nel centro storico del paese e si raggiunge percorrendo una strada stretta che mette in evidenza la massima scomodità della posizione. Una caserma moderna necessita di: facile accessibilità, ampi spazi di manovra dei mezzi, spesso molto grandi, spazi di parcheggio per gli operatori e possibile vicinanza con una piazzola per l’elisoccorso”, ricorda Paccher.

La collocazione della nuova caserma è stata identificata in un edificio in località Lausen, allo snodo delle strade per le varie località del Comune di Canal San Bovo ed in prossimità della galleria sotto il monte Totoga, un’area fuori dal centro storico dell’abitato, dove tra l’altro poter concentrare tutti i corpi di primo intervento, come la Croce Rossa, creando un vero centro di Protezione Civile.

Costi lievitati dal 2022

“L’amministrazione provinciale nella precedente legislatura ha garantito il massimo sostegno in questo processo di sistemazione dell’immobile e spostamento della caserma e del Centro di Protezione Civile, stanziando 2,39 milioni per il finanziamento dell’intervento già nel 2022 – rimarca Paccher”. Oggi, tenuto conto dell’aumento del costo dei materiali, con l’approvazione di questo ordine del giorno la Giunta ha confermato l’impegno a prevedere nuove risorse, per poter accelerare i tempi di realizzazione del nuovo centro e procedere con la programmazione per i Vigili del Fuoco del futuro spostamento della caserma con tutti i mezzi e le attrezzature.