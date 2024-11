Nuovo caso di violenza su una giovane a Bolzano: aggredita a Settequerce

La polizia ha bloccato l’aggressore, che è stato poi espulso dal questore. Aveva costretto la giovane a scendere dal mezzo pubblico e poi l’aveva sottoposta a palpeggiamenti e baci

Bolzano – Un 24enne cittadino marocchino è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini della polizia, il giovane, A.H. le sue iniziali, la sera di domenica, mentre si trovava a bordo di un autobus tra Bolzano e Merano, si è avvicinato ad una giovane passeggera costringendola a scendere alla fermata di Settequerce.

Trovandosi in un luogo isolato e poco illuminato, ha costretto la ragazza a subire insistenti palpeggiamenti e baci. Un’automobilista bolzanina, che transitava in zona, si è resa conto della situazione e si è fermata per prestare aiuto alla giovane che cercava di divincolarsi dall’aggressore. La donna ha chiamato il 112, mentre il 24enne si dava alla fuga. Le pattuglie della squadra “volanti”, giunte sul posto, hanno in breve rintracciato e bloccato l’aggressore che è stato portato in questura per l’identificazione. È risultato essere senza fissa dimora sul territorio nazionale e titolare dello status di rifugiato. Dopo l’udienza di convalida, il questore, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di A. H. un decreto di espulsione ed un ordine di trattenimento presso il Cpr di Bari.