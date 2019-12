Nuovi treni, operativo il Bolzano – Milano con fermata a Trento

Operativo anche il collegamento diretto Bolzano – Vienna, rinviato per sciopero

Bolzano/Trento – Governatori del Trentino Alto Adige presenti al battesino del collegamento diretto Bolzano – Trento – Milano, che da domenica sarà quotidiano.

Il Frecciarossa parte alle 8:45 del mattino da Bolzano per arrivare a Milano alle 11.45 dopo le fermate intermedie a Trento, Rovereto, Verona, Peschiera del Garda e Brescia.

Il collegamento di ritorno, che parte da Milano alle 15:45, ferma a Brescia, Desenzano (non a Peschiera del Garda come all’andata), Verona, Rovereto, Trento e arriva a Bolzano alle 18:48. Primo punto da migliorare, proprio gli orari che al momento di fatto non consentono di sfruttare una giornata lavorativa piena a Milano. Aspetto sul quale sta lavorando la provincia di Bolzano.

Mentre per una sfortunata coincidenza (uno sciopero inatteso del personale di Trenord) il treno diretto per Vienna, anch’esso in partenza nella stessa giornata, è stato soppresso (passeggeri portati in bus al Brennero, si rimanda a lunedì), il collegamento con Milano pare essere partito subito con il piede giusto.

Nella piccola cerimonia-conferenza stampa di presentazione alle 8 del mattino a Bolzano e di seguito a Trento, con una temperatura decisamente polare, il clima è stato riscaldato dalla musica della scuola Vivaldi e ampi sorrisi. Tanti i passeggeri che hanno già approfittato della prima corsa diretta senza cambio a Verona.