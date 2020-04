Nuove disposizioni per il Mercato di Feltre: martedì attesi 17 ambulanti, venerdì erano 7

Posted on

La notizia arrivata da Venezia è una di quelle storiche: è stata finanziato con 20 milioni di euro la costruzione del ponte sul Piave a San Pietro in Campo, nella Città di Belluno. Dunque, con i soldi ricavati dai pedaggi autostradali, in particolare dal Passante di Mestre, serviranno per costruire un’opera che modificherà radicalmente la […]