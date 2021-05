Nuove bacheche per l’area faunistica di Caoria: realizzate dal Parco su incarico della Pro Loco

Posted on

Dal “disboscamento” delle campagne danni per economia, lavoro, salute e ambiente NordEst – Rischia di sparire il frutteto italiano che si è ridotto di un terzo (-33 per cento) negli ultimi quindici anni con la scomparsa di oltre 140mila ettari di piante di mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti, che rischiano di far […]