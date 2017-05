Scuola Musicale di Primiero, inaugurata la nuova sede nell’ex Municipio di Transacqua: “Sarà la Casa della Musica”

Print This Post

Grazie alla volontà di tutte le Amministrazioni Comunali, l’ex Municipio di Transacqua è diventato oggi la nuova sede della Scuola di musica. Il Sindaco Daniele Depaoli: “E’ il primo frutto della fusione dei Comuni”. Il presidente della Comunità, Roberto Pradel, ha ricordato come si è arrivati alla nuova sede, evidenziando anche la disponibilità del Comune di Mezzano

Primiero (Trento) – La pioggia non rovina la festa per l’inaugurazione della nuova sede della Scuola musicale di Primiero a Transacqua. E’ stato un battesimo bagnato ma con molta gente che ha deciso di prendere parte all’atteso evento. “Dopo vent’anni nei quali si erano prospettate diverse soluzioni per trovare “casa” – hanno ricordato il presidente Paolo Orsega e il direttore Paolo Scalet – finalmente, grazie alle Amministrazioni Comunali e a tantissime persone che hanno sostenuto l’obiettivo, la Scuola Musicale ha una sede prestigiosa e adeguata all’insegnamento della musica”.

La festa e il taglio del nastro

L’Associazione Scuola Musicale di Primiero, con il presidente Paolo Orsega e il direttore Paolo Scalet, ha ringraziato quanti si sono prodigati per l’obiettivo comune Ad allietare il pomeriggio, alcuni gruppi formati da allievi della Scuola: l’Orchestra di Fiati, l’Orchestra Giovanile di Primiero, il Coro Voci Bianche e l’Ensemble di Percussioni oltre ai Laboratori di Musica Moderna. Il concerto con molti giovani, si è tenuto in Auditorium (a causa del maltempo), preceduto dai discorsi delle autorità presenti che hanno ricordato l’importanza di questo momento, riepilogando il cammino che ha portato fino ad oggi.

Subito dopo la benedizione della struttura, da parte di don Giuseppe Daprà e il taglio del nastro da parte del sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli, con presidente e direttore della Scuola, accanto al presidente della Comunità, Roberto Pradel, al sindaco di Mezzano, Ferdinando Orler e al consigliere provinciale Marino Simoni.

Presente inoltre in rappresentanza della Provincia di Trento, anche il dirigente Servizio Attività Culturali, Claudio Martinelli che ha evidenziato l’importanza della musica e delle scuole musicali, in un momento di grande dibattito sulla cultura in Trentino.

La nuova sede nell’ex Comune

Offre spazi più ampi e confortevoli per oltre 180 allievi e 15 dipendenti (14 insegnanti e una segretaria). La Scuola vede al primo piano la disponibilità di 3 aule per i corsi di violino, canto, contrabbasso, pianoforte, basso elettrico, tastiera, coro e formazione musicale; sullo stesso piano sono collocati anche gli uffici di segreteria e direzione.

Al secondo piano trovano posto 3 aule per i corsi di chitarra, fisarmonica, sassofono, flauto e clarinetto; infine al terzo piano, nell’ampia sala sottotetto, si svolgeranno i corsi di ottoni, orchestra, diversamente musica, musica giocando e avviamento alla musica.

Vi è inoltre la possibilità di utilizzo saltuario della ex sala consiliare a piano terra, per effettuare saggi e piccoli concerti. Nella nuova sede, sono stati anche ricavati dei piccoli spazi-studio per gli allievi che, qualora tra una lezione e l’altra avessero del tempo libero, potranno usufruirne e svolgere lì i loro compiti.

Il concerto all’Auditorium