Nuova TV digitale, al via il cambio delle frequenze in tutta Italia

I telespettatori, quindi, dovranno eseguire la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva

NordEst – Per maggiori approfondimenti circa la programmazione nazionale e regionale Rai è possibile anche consultare la pagina dedicata del sito Rai.it. Tutte le date previste per la ricollocazione delle frequenze delle emittenti nazionali e locali nei singoli comuni sono consultabili qui.

Il Trentino-Alto Adige sarà la prossima regione coinvolta dal processo di refarming di tutte le emittenti televisive locali e nazionali: l’Alto Adige inizia contestualmente al cambio delle frequenze Rai, mentre in Trentino il refarming inizierà lunedì prossimo – 14 febbraio 2022 in Alta val di Non e Sole – e si concluderanno il prossimo 23 febbraio, sulla base di un programma definito su diverse aree omogenee.

Infine, le trasmissioni di Rai News 24 saranno diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo se si è in possesso di un televisore o decoder in grado di supportare l’HD. Per verificare la compatibilità dei propri apparati con l’HD è possibile consultare questa pagina.