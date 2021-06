Nuova tragedia sul Gran Zebrù: muore alpinista 26enne di Bergamo

Incidente all’uscita dal Canale Pale Rosse

NordEst – La vittima sul Gran Zebrù è una donna della provincia di Bergamo, come anche il suo compagno di cordata che ha subito un forte shock. L’incidente si è verificato a 2.800 metri di quota all’uscita del Canale Pale Rosse.

Superato questo passaggio difficile, i due alpinisti, sembra, si erano sganciati dalla corda per proseguire lungo la cresta verso la vetta. Improvvisamente, la donna è scivolata e precipitata per 600 metri, morendo sul colpo. Si è subito messo in moto il soccorso alpino di Solda, guidato da Olaf Reinsthaler, poi si sono aggiunti anche i colleghi della Valtellina e della Guardia di finanza. E’ stata così recuperata la salma della donna, mentre il suo compagno di cordata è stato accompagnato a valle.

Si tratta del secondo incidente mortale sul Gran Zebrù a distanza di poche settimane che colpisce il mondo alpinistico bergamasco. Lo scorso 19 maggio erano morti sotto una valanga Fernando Bergamelli, 55 anni Pradalunga, e l’ex ciclista professionista Oscar Cavagnis, 47 anni di Vertova.

In breve

Un incendio boschivo è scoppiato la scorsa notte per un rogo del Sacro Cuore fuori controllo sopra Favogna, sul confine tra l’Alto Adige e il Trentino. Per spegnere le fiamme è anche intervenuto un elicottero. Domenica sera, in Alto Adige, si è ripetuta la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hoferin occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi. Sulle montagne vengono così accesi dei roghi. Sopra Favogna dei fuochi a forma di aquila tirolese, probabilmente per una raffica di vento, si sono estesi sulla zona boschiva limitrofa. I corpi dei vigili del fuoco volontari di Magrè con i plotoni di Favogna, Penone e Curon con il supporto del soccorso alpino sono impegnati nella zona impervia. I vigili del fuoco hanno lavorato durante tutta la notte per contenere le fiamme e questa mattina sono iniziate le operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero.