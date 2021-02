Nuova sede “Corsa per la vita”, Aquile di San Martino e Vittorio Sgarbi nel nuovo Tg della Comunità di Primiero

Ritorna in onda su TNN canale 604 del digitale terrestre alle 13 e alle 19 di ogni giorno, scaricabile anche dal canale YouTube della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – In questa nuova edizione del Tg della Comunità di Primiero, la numero 91, il Commissario dell’Ente, Roberto Pradel, presenta l’attività dell’Ente, esprimendo vicinanza alle famiglie colpite dal virus e alle aziende chiude per la pandemia.

Salvatore Pischedda (Ass. Una Corsa per la vita), ci guida alla scoperta della nuova sede dell’associazione nell’ex macello di Mezzano e traccia un bilancio delle molte attività svolte dai volontari, in questo periodo di emergenza coronavirus.

Luciano Gadenz, racconta invece le prossime importanti ricorrenze per le guide alpine, Aquile di San Martino tra le Dolomiti e offre alcuni consigli per vivere al meglio la montagna in sicurezza.

Infine GianAngelo Pistoia ha intervistato Vittorio Sgarbi anticipando una possibile collaborazione con il territorio di Primiero e il suo patrimonio storico – culturale. L’intervista completa a questo indirizzo.

