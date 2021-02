Nuova sede “Corsa per la vita”, Aquile di San Martino e Vittorio Sgarbi nel nuovo Tg della Comunità di Primiero

Posted on

Il barista 52enne sostiene di vivere in uno dei due appartamenti e di avere invece concesso l’altro a due nordafricani che avrebbero abitato in quella casa. Dei due però si sarebbero perse le tracce da alcuni mesi Trento – Il 52enne di Mezzano di Primiero, Graziano Romagna, per ora resta in carcere dopo la convalida dell’arresto […]