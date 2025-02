Nuova sede a Imèr per la Lilt di Primiero Vanoi

Posted on

Tra i punti in esame anche il progetto di recupero ambientale per la zona del Vanoi Tonadico (Trento) – L’Assemblea della Comunità di Primiero è stata convocata in adunanza ordinaria, in prima convocazione, per le ore 20.00 di mercoledì 3 luglio 2013, presso la Sala Assembleare, in Via Roma n. 19, a Tonadico, fino al […]