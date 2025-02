Nuova Scuola media di Primiero: il punto con la dirigente Prodi e il progettista Longo (VIDEO)

Dopo la cerimonia molto partecipata dei giorni scorsi, ecco i primi commenti sulla nuova struttura, operativa dal 7 gennaio. Guarda i servizi in tv

Primiero (Trento) – L’Istituto comprensivo di Primiero si struttura in sei plessi, comprendendo le scuole primarie di Canal San Bovo, Mezzano, San Martino di Castrozza e Tonadico e la scuola secondaria di primo grado di Canal San Bovo, oltre al nuovo plesso di Fiera di Primiero. Per l’anno scolastico in corso l’istituto accoglie 532 iscritti, organizzati complessivamente in 32 classi che svolgono attività didattica su cinque o sei giorni settimanali, con diversi rientri pomeridiani. Dal 7 gennaio 2025, gli studenti sono entrati nelle nuove classi di Fiera. Ecco un primo bilancio nell’intervista alla dirigente, Maria Prodi.

I finanziamenti. I lavori sono stati finanziati con contributo della Provincia Autonoma di Trento, con contributo del GSE e dei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Imèr, Mezzano. Per la parte degli arredi, con fondi della Comunità di Primiero. Una parte degli interventi di pavimentazione esterna è stata invece realizzata direttamente dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Il nuovo edificio. E’ stato riposizionato lungo la via principale, in armonia con il tessuto urbano esistente, conferendo maggiore rilevanza al ruolo pubblico della scuola e migliorandone l’integrazione con il contesto circostante, come spiega anche il coordinatore dei progettisti, Giacomo Longo.

Il taglio del nastro su Trentino tv e Rttr