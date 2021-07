Nuova Scuola media a Primiero, Commissario Pradel: “I comuni proprietari hanno scelto la demolizione, lavori al via in autunno”

Nei giorni scorsi lo storico locale, Fiorenzo Simion chiedeva di non demolire l’attuale struttura in zona Vallombrosa (foto in basso)

Primiero (Trento) – Dopo l’intevento dei giorni scorsi dello storico, Fiorenzo Simion, è il Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel a spiegare lo stato del progetto. “Sulla progettualità della scuola – sottolinea Pradel – non spetta a me entrare nel merito. Come Comunità siamo delegati, non proprietari dell’edificio scolastico.

Sono state fatte delle accurate valutazioni, sia in termini di messa in sicurezza che funzionali, in merito alla vecchia struttura. Le risultanze sono state molto chiare e i Comuni proprietari hanno scelto quindi la demolizione. Del resto non esistevano vincoli storici, rilevati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento. Personalmente – rimarca Pradel – dopo tutte le valutazioni sono convinto che la demolizione sia stata la scelta giusta”.

Nei mesi scorsi, il progetto era stato inoltre approvato anche dai Consigli comunali di Primiero, Mezzano e Imèr e dal Consiglio della Comunità, non senza qualche dubbio espresso nelle varie sedute.

I tempi della nuova scuola

Per quanto riguarda i prosimi passaggi, come anticipato, i lavori sono ormai prossimi al via, che dovrebbe arrivare in autunno. “Oggi – conclude il Commissario della Comunità, Roberto Pradel – siamo nelle fasi finali e appena avremo l’esatto importo concesso dal GSE relativo al risparmio energetico, si procederà con la pubblicazione ufficiale del bando. La consegna lavori è prevista quindi per l’autunno”.

Altre immagini della nuova scuola