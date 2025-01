Nuova palazzina della Guardia di finanza a Trento, gara da 20 milioni

L’appalto avviato da Apac rientra nell’accordo di programma tra Provincia e Stato sulle infrastrutture

Trento – L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato sulla piattaforma Contracta il bando di gara europea da 19.770.000,00 euro per i nuovi spazi previsti nel complesso della caserma della Guardia di finanza in via Romagnosi a Trento. I lavori, finanziati dalla Provincia autonoma di Trento sulla base di un accordo di programma con lo Stato, riguardano la realizzazione di una nuova palazzina “B” nel compendio “Luigi Bedetti”, per ospitare le funzioni previste dalle Fiamme gialle sul territorio provinciale.

La nuova palazzina

Avrà un piano interrato destinato prevalentemente ad autorimessa, archivi e spazi accessori e quattro livelli fuori terra. L’edificio è stato progettato nel rispetto delle normative di settore, con particolare attenzione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale ed alla tematica acustica.

Volumetria complessiva: 42.989 metri cubi

Superficie lorda complessiva: 9.415 metri quadrati

Importo complessivo di appalto: 19.770.000,00 euro

Durata prevista per i lavori: 821 giorni

Avvio previsto dei lavori: 2025

Scadenza termine presentazione offerte: ore 12 del 5 marzo 2025

Prima seduta di gara: ore 9.30 del 6 marzo 2025

